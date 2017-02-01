Супрун пообіцяла, що мережу швидкої медичної допомоги не скорочуватимуть, а лікарів не звільнятимуть

Про це вона сказала під час наради з керівниками обласних Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

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Супрун зазначила, що широка мережа підстанцій – це один із тих елементів, який зможе забезпечити доїзд «швидкої» не за 20 хвилин, а за 8 хв.

За даними МОЗ, важливими елементами змін є забезпечення карет швидкої допомоги адекватним і сучасним обладнанням та медикаментами, створення відділень невідкладних станів у лікарнях, покращення роботи диспетчерської системи, яка відсіюватиме непрофільні дзвінки, забезпечуватиме миттєвий зв'язок з оператором та направлятиме на місце пригоди найближчу карету. А також створення колл-центру безкоштовного, конфіденційного сервісу, до якого можна подзвонити за порадою лікаря щодо здоров’я чи потрібною інформацією.

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Загалом навчання парамедиків триватиме 3 роки: два роки теоретичного навчання, один – стажування у бригадах «швидкої допомоги». Екстрений медичний технік – це коротший курс, тривалістю 4-5 тижнів, після завершення якого випускник зможе надавати базову допомогу на догоспітальному етапі.

У МОЗ переконані, що такі зміни дають змогу створити ефективну систему надання невідкладної допомоги за коротший час та з меншими фінансовими витратами.