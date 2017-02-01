Обіцяного Гройсманом зниження цін на ліки у лютому не буде

Кабінет міністрів України продовжив перехідний період запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби до 1 квітня цього року. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду за пропозицією голови Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун.

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Раніше процедура держрегулювання цін мала бути впроваджена з 1 лютого.

На думку Супрун, доцільно запроваджувати державне регулювання цін у момент, коли фармацевтичні компанії проведуть розпродаж залишків лікарських засобів, вартість яких підпадає під держрегулювання, а також почнеться повномасштабна програма відшкодування вартості ряду препаратів - реімбурсації.

«Регулювання потребує додаткового перехідного періоду - до 1 квітня», - сказала Супрун. Крім того, вона підкреслила, що найближчим часом МОЗ разом з Мінекономрозвитку мають переглянути порядок встановлення референтних цін на ліки з урахуванням прийнятих змін.

Коментуючи ухвалені зміни, прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що рішення про зниження цін прийнято, і уряд, і МОЗ повинні добитися виконання цього рішення.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Кабмін у рамках старту реформи охорони здоров'я і сфери обігу лікарських засобів прийняв рішення про запровадження референтних цін на ліки, які передбачають обмеження максимальної роздрібної ціни ліків з урахуванням аналізу цін у сусідніх державах, а також про початок програми реімбурсації лікарських засобів людям, хворим на гіпертонію, діабет і астму.