«Україна 3000» оголошує конкурс на закупівлю медобладнання

13:02, 25 грудня 2008
Країна
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Для дитячих лікарень

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» оголошує конкурс на закупівлю медичного обладнання для 29 дитячих лікарень України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду «Україна 3000», до участі в конкурсі запрошуються фізичні або юридичні особи, незалежно від форми власності, місця реєстрації та розташування, які підтвердять намір взяти участь у конкурсі шляхом подання конкурсної пропозиції відповідно до конкурсних умов.

Учасники конкурсу надсилають пропозиції за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 22-а.

Кінцевий термін подання пропозицій – 5 лютого 2009 року, до 11:00 за київським часом. У разі надсилання пропозиції поштовим зв’язком – лист повинен надійти до зазначеної години.

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 9 лютого о 14:00 за київським часом у приміщенні ресторану «МакДональз» за адресою: вул. Хрещатик 19-а, м. Київ.

Фонд «Україна 3000» звертається до майбутніх учасників конкурсу з проханням враховувати благодійні засади, на яких відбувається конкурс. Ми будемо дуже вдячні, якщо учасники конкурсу з розумінням поставляться до цієї акції і нададуть максимально можливі знижки.

Закупівля обладнання відбувається у рамках співпраці Фонду «Україна 3000» та компанії «МакДональдз Юкрейн». Цього року в результаті акції «Всесвітній день допомоги дітям в «МакДональдз» було зібрано 1 мільйон 607 тисяч гривень. Це – внесок понад 350 тисяч відвідувачів та співробітників усіх 63 ресторанів «МакДональдз» у 19 містах України.

Медичне обладнання буде передане 29 дитячим лікарням України – у Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Києві, Кіровограді, Кременчуці, Кривому Розі, Луганську, Луцьку, Львові, Миколаєві, Мукачеві, Одесі, Полтаві, Рівному, Сімферополі, Севастополі, Сумах, Тернополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові, Чернівцях та Ялті.

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