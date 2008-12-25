З чого почнуться реформи в українській медицині?

Реформа медичної галузі має початися з впровадження системи медичного самоврядування. Така думка висловлювалась в ході круглого столу «Медична галузь України: перспективи виходу з кризи», організованого Київським Інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Як повідомили УНІАН в інституті, виступаючи на круглому столі заступник міністра охорони здоров’я України Ігор ЯКОВЕНКО зазначив, що МОЗ розробив програму реформування галузі, яка передбачає створення єдиного медичного простору шляхом впорядкування існуючих медичних закладів. Також програма передбачає створення системи надання супутніх послуг, в тому числі покращення харчування хворих, консультації на дому, які можуть бути додатковим джерелом надходжень коштів. Крім того йдеться й про розмежування та оптимізацію первинної і вторинної медичної допомоги з подальшим перетворенням медичних закладів на неприбуткові комунальні підприємства. «Основою всього має стати первинна медична допомога. Ми маємо максимально наблизити лікаря до людини. Для цього необхідно якісно підготовити фахівців, які працюватимуть сімейними лікарями, і створити багатопрофільні лікарні, об’єднавши в один округ кілька медичних установ. Перший крок у напрямку реформ зробила Луганська область, виступивши з ініціативою створення першої в Україні університетської клініки», - підкреслив І.ЯКОВЕНКО.

Колишній міністр охорони здоров’я України, радник президента України Микола ПОЛІЩУК вважає, що сьогодні немає потреби розробляти нові концепції реформування галузі, адже така концепція була розроблена й ухвалена ще у 2000 році, впродовж наступних 7 років були підписані відповідні постанови уряду й укази Президента, які містили конкретний план дій з реформування галузі. Водночас, М.ПОЛІЩУК висловив жаль, що до сьогоднішнього дня майже нічого не зроблено. „Сьогодні треба, зокрема, зупинити закупівлю дорогого обладнання, провести аудит використання ресурсів. Станом на червень цього року 70% дорогого обладнання, закупленого за кордоном на державні кошти в минулому році, не працювало, а його вартість відбилася на вартості послуг для пацієнтів”, - сказав він. М.ПОЛІЩУК зауважив, що подібна ситуація відбувається й із закупками медикаментів. За його словами, цього року ринок медикаментів становить 2,6 мільярда доларів, і 80% з них – це гроші пацієнтів, а не держави, а близько мільярда з цієї суми витрачається на закупівлю непотрібних медикаментів. „Вкрай необхідно ухвалити урядову постанову про ціноутворення, яка визначить життєво необхідні медикаменти й унеможливить закупівлю непотрібних препаратів”, - зауважив фахівець. До того ж, він переконаний, що 80% річного обсягу необхідних країні медикаментів, можуть вироблятися в Україні. „Ми маємо пам’ятати: галузь охорони здоров’я функціонує і фінансується для потреб пацієнта, а не для самої галузі», - наголосив він.

Президент Всеукраїнського лікарського товариства, голова громадської ради МОЗ України Олег МУСІЙ підкреслив, що сьогодні майже 90 відсотків населення невдоволенні якістю послуг, які вони отримують в системі охорони здоров’я. І майже 90 відсотків медичних працівників незадоволені ситуацією в галузі, але не мають реального впливу на стан речей. За його словами, держава, яка надає понад 96 відсотків усіх медичних послуг, мала би й ефективно управляти галуззю. „Світовий досвід вчить нас, що найбільш ефективне управління можливе за умови тісної співпраці держави з системою лікарського самоврядування”, - зазначив О.МУСІЙ. Він наголосив, що з ініціативою розробки законодавства про запровадження такої системи виступило Українське лікарське товариство. На його думку, це дасть змогу відновити управлінську вертикаль в системі охорони здоров’я, а ефективне управління здійснюватиметься державою за участі громадських наглядових рад, створених при медичних установах. „Тільки таким чином ми зможемо досягти взаєморозуміння між громадськістю, лікарями й державою”, - переконаний президент Всеукраїнського лікарського товариства.