Кіровоградщина: програма проти туберкульозу профінансована на 6%

У 2008 році програма протидії захворюваності на туберкульоз серед населення Кіровоградщини профінансована на 6% від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні колегії облдержадміністрації повідомила заступник начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Наталя ГОРБЕНКО.

За її словами, на виконання заходів з обласного бюджету потрібно було виділити 9 млн. грн., фактично передбачено півмільйона грн. (6%), з місцевих бюджетів потрібно було 5 млн. грн., фактично – 280 тис. грн. (5,5%).

«Цього вкрай недостатньо. У деяких містах і районах області кошти на виконання цього річної програми взагалі не виділялись», підкреслила Н.ГОРБЕНКО.

При цьому вона зауважила, що лікування хворих на туберкульоз спеціальними препаратами як на стаціонарному, так і на амбулаторному етапі забезпечене на 100%. За кошти Державного бюджету у 2008 році область отримала препаратів на суму 3 млн. грн.

Забезпеченість медичними кадрами протитуберкульозної служби області також недостатня і становить лише половину штатних посад, при цьому 48% лікарів-фтизіатрів – це особи пенсійного або передпенсійного віку.

За підсумками 2007 року Кіровоградщина за рівнем захворюваності на туберкульоз серед населення знаходиться на 4 місці серед інших областей. В структурі захворюваності основну частину складають непрацюючі особи працездатного віку (59%) та пенсіонери (11%).

За словами Н.ГОРБЕНКО, за 11 місяців цього року показник захворюваності на туберкульоз в області зменшився на 1,5% і склав 94 на 100 тис. нас. (у 2007 році – 95,5). Зменшився також на 2% показник смертності від хвороби і становить 18,6 на 100 тис. населення (у 2007 році – 19).

На сьогодні комплексна діагностика туберкульозу проводиться у 5 протитуберкульозних диспансерах та обласній туберкульозній лікарні, функціонує мережа діагностичних лабораторій.