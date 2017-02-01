Штаб Ахметова доставив в Авдіївку 10 тонн продуктів для мирних мешканців

За словами координатора Гуманітарного штабу Римми Філь, Рінат Ахметов поставив перед штабом завдання не допустити гуманітарної катастрофу і допомогти вижити мирному населенню.

Читайте такожІз Авдіївки вивезли групу дітей з батьками - Жебрівський

"Ситуація вимагає об'єднання всіх зусиль, щоб допомогти на лінії фронту. Спільними зусиллями Гуманітарного штабу, Метінвесту і ДТЕК ми надаємо оперативну допомогу, якої вкрай потребують люди, щоб не допустити гуманітарну катастрофу», – зазначила Філь.

Штаб Ріната Ахметова вже завіз в Авдіївку 10 тонн продуктів для мирних жителів. Це крупи, макарони, паштет, горох, соняшникова олія, цукор, чай, кава, вода і одноразовий посуд для організації МНС гарячого харчування. Ще партію продуктів Штаб Ахметова направляє в Бахмутський і Слов'янський райони для евакуйованих із зони конфлікту мирних жителів (за останніми даними там перебуває близько 800 осіб).

Читайте такожШтаб Ахметова направив допомогу жителям Авдіївки

Паралельно з наданням екстреної допомоги Штаб продовжує регулярні поставки наборів виживання на Донбас. Вчора автоколона привезла продукти в Донецьк. Сьогодні вранці відправлена ще одна колона в Маріуполь – для подальшої доставки допомоги жителям лінії зіткнення. У зв'язку з обстрілами третину пунктів видачі в Донецьку припинили роботу, інші – перейшли на режим роботи в надзвичайній ситуації.

Щодня надходять повідомлення про поранення мирних жителів. Всього, за нашими попередніми даними, з 29 січня поранення отримали не менше 18 мирних жителів в Авдіївці, Макіївці, Донецьку, Мар'їнці. За останні дві доби тільки в Авдіївці було поранено 5 мирних жителів. Штаб готовий надати допомогу в лікуванні всім мирним жителям, що постраждали під час загострення конфлікту.