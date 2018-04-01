Запорізьких медиків відправляють у неоплачувані відпустки

Міська рада обіцяє, що нововведення не зачепить персоналу, зайнятого в екстреній допомозі. У «найгарячіші днинки» медиків скорочуватимуть і відправлятимуть в неоплачувані відпустки. «Швидка» не приїде? Відгомін кризи докотилися до системи охорони здоров`я, урізувати фінансування на медицину почали повсюдно. Зокрема, запорізькі лікарі зібралися максимально скоротити всі насущні витрати. Дійшло навіть до того, що працівників лікарень і поліклінік по черзі відправлятимуть в неоплачувані відпустки, відповідні оголошення напередодні розвісили в кожному підрозділі.

Першими забили на сполох співробітники швидкої допомоги, порахувавши крайні заходи неприпустимими, особливо в період новорічних свят, коли щорічно росте кількість викликів – хворим не поясниш, що довгоочікувана швидка допомога вимушена економити. Тим більше запорізькі медики і так працюють в екстремальних умовах – фахівців постійно не вистачає, бригади недоукомплектовані. Проте керівництво лікарень повідомило всім наказ про прийдешнє скорочення кадрів, поки зобов`язали по черзі йти на два тижні у відпустку за свій рахунок.

У міському відділі охорони здоров’я навпаки стверджують, що від «економрежиму» городяни не постраждають – всі скорочення і відпустки так розподілені, щоб медична система працювала безперебійно. А ось «швидкі допомоги», педіатрів і терапевтів взагалі не скорочуватимуть. Так звану первинну ланку медичної допомоги категорично не можна урізати, адже від неї безпосередньо залежать людські життя.

– Працівників швидкої допомоги економія не торкнеться, - пояснює заступник головного лікаря міської клінічної лікарні екстремальної медицини Сергій Баранник. – Ні в міському, ні в районних підрозділах нікого у відпустки відправляти не будемо. Просто люди неправильно зрозуміли наказ – скорочувати людей будуть, загалом, по лікарнях, а не конкретно на підстанціях «швидкої допомоги».

Самі працівники стверджують, що оголошення розвісили в кожному підрозділі, наполегливо рекомендуючи людям йти у відпустки. Правда потім, коли цим зацікавилися телевізійники, листочки зняли. Втім, посидіти удома за свій рахунок медикам пропонували і раніше – саме під Новий рік в країні завжди напруження з фінансами, оскільки ще не прийнятий бюджет.

Вакантні місця закриють. Причому зовсім не від хорошого життя – антикризові заходи підтримали всі керівники міських лікарень. Для цього вони ще раз переглянули штатний розклад. Так, медики відмовляться від частини вакантних ставок, без яких лікарня здатна в принципі нормально працювати. Крім того, працівники по черзі відправляться в неоплачувані відпустки. Хтось на два тижні, а хтось і на місяць. Це, до речі, і передбачає окремий протокол антикризового наказу.

– Ситуація з фінансуванням дійсно дуже складна, розповіла нам головний лікар міста Надія Севальнева. – Так, поки не прийнятий бюджет, на перший квартал наступного року гроші виділятимуться з розрахунку 1/12 торішніх витрат. Адже за цей час подорожчали медикаменти, енергоносії, виросли зарплати. Тому спільно з головлікарями ми ухвалили рішення продумати антикризові заходи, зокрема йдеться про часткове скорочення вакантних ставок, надання неоплачуваної відпустки, але тільки за бажанням співробітника. Антикризові заходи не торкнуться первинної ланки і природно служби швидкої допомоги.

Всього управлінню потрібно заощадити декілька сотень тисяч гривень, скорочувати витрати медики мають намір за рахунок закупівлі дешевших вітчизняних ліків, економії енергоресурсів і лише після цього візьмуться за скорочення вакансій. У вимушені відпустки відправляться лікарі незалежно від посади і статусу, заощадити на собі має намір також і апарат міського управління охорони здоров`я. Поки ж працівникам наполегливо рекомендують сходити у відпустку, по-доброму.

kp.ua