Закарпаття: цього року відкрито 5 нових лікарських амбулаторій

У Закарпатській області впродовж цього року відкрили 5 нових лікарських амбулаторій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Володимир ГОБЛИК.

За його словами, 5 новозбудованих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини відкриті за підтримки облдержадміністрації в Ужгородському, Іршавському, Хустському районах.

«Крім того, низку амбулаторій капітально відремонтовано. Наприклад, вчора ми відкрили такий медичний заклад в селі Синевир Міжгірського району, в якому більше 20 років не проводилося жодного ремонту. Цьогоріч в нього вклали 100 тис. грн. Амбулаторія розрахована на 75 відвідувань у зміну, повністю укомплектована висококваліфікованими кадрами: сімейні лікарі, стоматологи, акушер-гінеколог, середній медперсонал. Ми вручили синевирським медикам сертифікат на санітарний автомобіль, який цього дня медики також тримали», - поінформував В.ГОБЛИК.

Він також повідомив, що цього року за рахунок обласного бюджету в Закарпатті придбані стоматологічні установки, установки біологічної очистки стічних вод, ультразвуковий сканер, комплект медобладнання для сільських лікарських амбулаторій, електрокардіографи тощо. Протягом цього року за кошти обласного бюджету для сільської медицини було придбано 17 санітарних автомобілів на загальну суму 1 млн. грн.