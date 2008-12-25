Фонд Ахметова ”Розвиток України” надасть допомогу жертвам вибуху

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» виділить кошти для надання допомоги потерпілим від вибуху у Євпаторії, повідомили УНІАН в прес-службі фонду.

Розмір допомоги буде визначений після закінчення рятувальної операції і повної оцінки масштабу трагедії.

Президент Фонду «Розвиток України» Рінат Ахметов виражає свої щирі співчуття усім потерпілим від вибуху будинку по вулиці Некрасова, 67 в місті Евпаторія, а також їхнім рідним і близьким. Він підкреслює, що в такі хвилини головне не залишити людей наодинці з бідою. Зараз їм украй необхідна наша допомога і підтримка і ніхто не має морального права лишитися байдужим.

Про фонд:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.