У Полтаві відкрито перший дитячий будинок сімейного типу

Перший у Полтаві дитячий будинок сімейного типу сьогодні урочисто відкрив міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, мер Полтави відвідав с. Мачухи, де міська влада придбала (на умовах оренди) двоповерхівку та за допомогою спонсорів повністю її облаштувала, спрямувавши на облаштування 150 тис. грн.

«Господарі будинку - Борис та Ольга ТРЕБУХИ - виявили бажання створити приймальну сім`ю ще 2005 року. Для цього пройшли відповідне навчання й отримали позитивну рекомендацію, але гостро відчувався брак житлової площі. Саме тоді на допомогу цим благородним людям і прийшла міська влада. У серпні 2008 року ТРЕБУХИ вирішили створити дитячий будинок сімейного типу та взяти на виховання 5 дітей-сиріт», - сказав представник прес-служби міськради Полтави Віктор КІКОТЬ.

А.МАТКОВСЬКИЙ привітав сім`ю з відкриттям дитбудинку і запевнив у подальшій підтримці. Зокрема пообіцяв організувати доставку дітей транспортом у школу. Мер вручив сім`ї ТРЕБУХІВ грошову допомогу та солодощі для дітей.