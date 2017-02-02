Референтне ціноутворення на ліки та реімбурсація запрацюють одночасно - МОЗ

У МОЗ пояснили, що Кабмін ухвалив рішення внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та відтермінувати початок її реалізації до 1 квітня 2017 року.

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Таким чином реферування цін ввійде в дію одночасно з програмою відшкодування вартості лікарських засобів, передбаченою Постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів». Одночасне запровадження згаданих програм підсилить позитивну дію кожної з них.

Відповідно до протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 01.02.2017, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство економічного розвитку та торгівлі переглянуть Порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін з метою приведення таких цін до економічно обгрунтованих та подадуть пропозиції Кабінету Міністрів України.