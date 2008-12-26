Користь риб`ячого жиру переоцінена

Риб`ячий жир може захистити від багатьох серцевих захворювань, окрім одного – аритмії серця, cтверджують медики "Britain Medical Journal". Лікарі проаналізували дію харчової добавки серед більше 30 тис. пацієнтів з 12 різних досліджень і з`ясували, що риб`ячий жир дійсно запобігає смертності від серцевих хвороб, але не має сильної сприятливої дії на здоров`я при аритмії.

Три дослідження за участю більше 11 тисяч осіб показали нейтральний ефект риб`ячого жиру на порушення роботи серця; шість досліджень, що включали 31 тис. пацієнтів, не знайшли ефективності в риб`ячому жирі проти аритмії. У 11 дослідженнях було зафіксовано 20-процентне зниження смертності від серцевих хвороб при споживанні риб`ячого жиру. Англійські кардіологи зробили висновок, що не немає ніяких доступних, висококваліфікованих і переконливих доказів про користь риб`ячого жиру проти неправильної роботи серця. Автори огляду навіть припустили, що користь жирних кислот в рибі значно переоцінена, і через це багатьом мешканцям морського миру загрожує вимирання.

ami-tass.ru