У Києві посилять контроль за трамадолом

Київська міська рада доручила посилити контроль за розповсюдженням трамадолу в аптечних закладах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 103 з 120 депутатів Київради.

Згідно з документом рішення, Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення, Державній інспекції контролю якості лікарських засобів в Києві доручено створити тимчасову спільну комісію для проведення перевірок в аптеках столиці щодо контролю за розповсюдженням зазначеного лікарського засобу, розробити розклад планових та позапланових перевірок аптечних закладів. Також в столиці буде посилено заходи законодавчого впливу на порушників вимог законодавства щодо розповсюдження трамадолу.

Депутати доручили постійній комісії Київради з питань охорони здоров’я до 1 січня розробити Положення про тимчасову спільну комісію для проведення перевірок в аптеках столиці щодо контролю за реалізацією трамадолу.