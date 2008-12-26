Одержано клітини, що продукують інсулін

Дослідники з Сінгапуру розробили методику отримання необмеженої кількості інсулінопродукуючих клітин з ембріональних стовбурових клітин (ЕСК) миші. За допомогою трансплантації цих клітин мишам з експериментально індукованим діабетом вдалося знизити рівень глюкози у крові хворих тварин.

Інсулінопродукуючі клітини, одержані в експерименті, згідно даним електронно-мікроскопічного дослідження, мають ті ж внутрішньоклітинні структури, що й інсулінопродукуючі клітини в підшлунковій залозі (так звані бета-клітини). Була також показана їхня висока ефективність в терапії діабету; трансплантати істотно знижували рівень глюкози у крові експериментальних тварин. При видаленні трансплантата з організму тварини рівень глюкози в його крові знов підвищувався.

У жодної з мишей не розвинулося після трансплантації тератом – пухлин, які часто виникають з ЕСК і є основною перешкодою до їх клінічного застосування. Інсулінопродукуючі клітини, одержані з ЕСК, не втрачали з часом своїх властивостей.

Учені вважають, що в майбутньому подібні клітини можна буде одержати і з ЕСК людини для застосування в клініці.

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