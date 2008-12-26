У Ковелі відкрили центр соціально-психологічної реабілітації дітей

У Ковелі урочисто відкрили Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Одночасно у Центрі реабілітації може перебувати 30 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, заклад призначений для тривалого перебування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та потребують надання комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, правової та інших видів допомоги. Загалом центр був започаткований у 2005 році на базі приміщення ковельського дитячого садка №3. Проте, протягом 2005-2008 років тривала реконструкція, внутрішні та зовнішні роботи. Зокрема, звели новий дах, відремонтували ігрові та спальні приміщення, провели благоустрій території, облаштували ігрові та спортивні майданчики, придбали нові меблі та обладнання. Окрім того, збудовано і нову котельню. Всього витрачено з державного та обласного бюджетів понад 6 млн. грн.

У відкритті центру взяв участь голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК. Він зазначив: „Діти - наше майбутнє, кожна дитина, а особливо та, що опинилася у непростих обставинах, потребує уваги і підтримки. А краще, щоб таких діток було все менше. Я гарантую, що без підтримки влади цей заклад не залишиться. Адже тут роблять добру і необхідну справу - адаптовують дітей у суспільство".

Крім того, за високий професіоналізм, активну роботу щодо створення Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, М.РОМАНЮК вручив директору центру Олександру ФІЛАРЕТОВУ Подяку голови облдержадміністрації.