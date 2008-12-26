Проблеми жіночого організму

Природа наділила жінку великим даром материнства, на жаль, не забула вона і додати трохи гіркуватості, що виявляється в підвищеній уразливості жіночого організму.

Чи завжди запальні процеси статевої системи безпосередньо пов`язані з інфекціями, передаваних статевим шляхом?

Звичайно ж, ні. Річ у тому, що вагінальна мікрофлора є дуже чутливим середовищем, яке реагує на будь-яку несприятливу для неї ситуацію, що відбувається в жіночому організмі. Це можуть бути простудні захворювання і грип, перенесені на ногах, стреси, порушення харчування тощо.

В результаті цих чинників відбувається загибель корисних бактерій, які є захисним щитом для піхви і підтримують її здоров`я. А ось хвороботворні бактерії та різноманітні віруси починають займати їх місце, що і приводить до виникнення запальних процесів слизової оболонки, до розвитку грибкових захворювань.

На першому етапі ці недуги можуть виявлятися в незначній мірі або зовсім бути прихованими, що утрудняє їх своєчасну діагностику. В результаті інфекція поступово «розширює межі своїх володінь» і перебирається з нижнього у верхній відділ жіночої статевої системи.

Надалі можна чекати розвитку запального процесу придатків матки, різних ускладнень при настанні вагітності і в пологах, все може закінчитися значно трагічніше – безпліддям. Тому від жінки потрібна підвищена увага до власного здоров`я, слід пам`ятати про важливість своєчасної діагностики, щоб була можливість «розправитися» із захворюванням на ранній стадії, не допускаючи його переходу в хронічну форму.

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