Лікарі рятують зір британському фотографу, пораненому при обстрілі Авдіївки

Під час масованого обстрілу бойовиками Авдіївки британському фотожурналісту вибило око, друге око також сильно постраждало. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив головний лікар дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

Фотографа доставили з Авдіївки в Дніпро близько 4:00. Лікарі зараз роблять усе можливе, щоб зберегти йому зір. Стан пораненого - середньої тяжкості.

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Риженко також повідомив, що бійці, яких було доставлено останнім часом у лікарні Мечникова, одужують. Двоє бійців - у реанімації.

Нагадаємо, в районі Авдіївки вже п'ятий день не припиняються обстріли. Ситуація залишається напруженою. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи.