У Тернополі відкрили сучасний кардіологічний центр

У Тернополі на базі обласної комунальної клінічної лікарні відкрили оновлений кардіологічний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ під час відкриття закладу зазначив, що створення сучасного кардіологічного центру було передбачено прийнятою обласною програмою запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. “Впровадження сучасних технологій та новітніх методів лікування, забезпечення медичної допомоги у відповідності із світовими стандартами діагностики та лікування дасть змогу знизити смертність від серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 5%, інвалідність - на 10%, зменшить летальні випадки від гострого інфаркту міокарда на 10-15%”, - запевнив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Загалом на створення кардіологічного центру було виділено 7,99 млн. грн. управлінню капітального будівництва, ще понад 2 млн. грн. – на купівлю сучасного обладнання. Зокрема, за кошти місцевого бюджету закуплено рентгенівську систему “Шімадзу” (1,19 млн. грн.), моніторну систему спостереження (200 тис. грн.), апарат штучної вентиляції легень “Бриз” (75 тис. грн.). За кошти державного бюджету одержано монітор-дефібрилятор за 90,5 тис. грн.

У новому центрі функціонуватимуть кардіодиспансерне відділення, рентгенологічний хірургічний кабінет, обладнаний ангіографом, палата інтенсивної терапії на 9 ліжок та стаціонарне відділення на 70 ліжок.

За даними обласного управління здоров’я, у 2007 році смертність від серцево-судинної патології на Тернопільщині становила майже 103 людини на 10 тисяч населення.