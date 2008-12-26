Смерть немовляти не пов’язана з відключенням електроенергії

Смерть немовляти в пологовому будинку Ужгорода не пов’язана з відключенням електроенергії. Такі попередні висновки управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА сьогодні оприлюднив на прес-конференції начальник сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Ужгородського МУ ГУ МВС України в Закарпатській області майор міліції Юрій ХАРІН.

За його словами, міське управління міліції Ужгорода разом з органами прокуратури провели перевірку інформації щодо загибелі немовляти в пологовому будинку 10 грудня цього року.

«Попередньо нами отримано висновок управління охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації, і в ньому говориться, що відключення електроенергії в пологовому будинку Ужгорода не є причиною смерті новонародженого малюка», - прокоментував він.

У той же час Ю.ХАРІН зазначив, що це не є остаточним висновком, бо ще не зібрана повна інформація, також ще міліція не має результатів розтину.

Він також повідомив, що батьки померлого немовляти з заявами про розслідування смерті до правоохоронних органів не зверталися.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в Ужгородському перинатальному центрі через його знеструмлення зупинився апарат життєзабезпечення, який підтримував життя новонародженої дитини. Придбаний електрогенератор через невідомі причини не спрацював. Головний лікар пологового будинку повідомив, що смерть дитини не пов’язана з відключенням електроенергії. Причина смерті малюка - «внутрішньоутробна інфекція плоду, респіраторний дисстрес, синдром важкого ступеню, крайній ступінь незрілості органів і систем». Під час відключення електроенергії лікарі вручну підтримували в робочому стані апарат дихання, проте врятувати дитину не вдалося. На той момент в інкубаторах перебували ще троє малюків, вони всі живі.