Авдіївці загрожує гуманітарна та екологічна катастрофа - Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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"Ми і раніше були свідками багатьох випадків раптового спалаху насильства. Це стало ненормальною нормою, яка нам усім відома, починаючи з вересня 2014 року. З того часу ми звикли з новинами про страждання цивільного населення. Однак наразі ставки підвищилися. Існує загроза потенційної гуманітарної та екологічної катастрофи», - наголосив Хуг.

За його словами, «бойові дії, які відбуваються у міській промисловій зоні, об'єкти інфраструктури, водопостачання, еклектропостачання та газопостачання повинні функціонувати незалежно від того, де проходить умовна лінія розмежування, яка розділяє об'єднані соціальні та економічні мережі".

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції.