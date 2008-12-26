Українські школярі труяться психотропними ліками

Три восьмикласниці школи № 52 Маріуполя зустрілися вранці перед шкільними заняттями. За словами директора цієї загальноосвітньої школи Алли Лісовіцької, одна з цих учениць купила, як вона пояснила, мамі від головного болю пігулки в аптеці. Але до початку занять ще був час, і тоді хтось із трьох запропонував самим проковтнути по три-чотири пігулки і запити їх яким-небудь напоєм. Купили в гастрономі дуже популярний серед молоді слабкоалкогольний енергетик. Проковтнули пігулки, запили напоєм. І відразу ж на уроці хімії вчителька відмітила неадекватну поведінку дівчаток: у них були розширені зіниці, уповільнена мова, у однієї з них почалися галюцинації.

Вчителька не розгубилася і відразу ж викликала швидку і батьків кожної з учасниць надзвичайної події. Двох з них тут же відвезли в дитяче соматичне відділення №1 міськлікарні № 3, третю, чий стан був менш важким, мама забрала додому.

Як розповіла лікар відділення Ірина Крамаренко, стан дівчаток був середньої тяжкості. Діагноз: гостре побутове отруєння. Їх твердження, що випили по чотири пігулки і одному літру пива, викликало сумнів. Зорові і слухові галюцинації, агресивність, схвильованість, які проявлялися у дівчаток, дозволяли припустити, що вживали вони інші препарати. Пізно увечері, коли після проведеного лікування ученицям стало легше, їх забрали додому батьки.

Раніше повідомлялося про випадок, коли дев`ять учениць сьомого класу отруїлися психотропним препаратом, щоб уникнути контрольної роботи по одному з предметів. Про це стало відомо після того, як міліція і педагоги опитали постраждалих.

За словами школярок, ідею позбавитися від уроків у такий спосіб вони запозичили в одному з молодіжних серіалів. Як з`ясувалося, сильнодіючі ліки - нейролептік галоперідол - принесла в школу одна з дівчаток, мати якої перебувала на обліку у психіатра.

Залежно від кількості прийнятих пігулок самопочуття потерпілих варіювалося від легкого нездужання до гострого отруєння.

Крім цього, кілька місяців тому в Донецьку восьмикласниця принесла в школу газовий балончик, інша натиснула на кнопку, знаходячись в приміщенні, у результаті - четверо гімназистів провели в лікарні декілька годин.

Як стало відомо, до інциденту за великим рахунком призвела безпечність батька однієї з учениць восьмого класу. Перед початком занять він дав газовий балончик своїй дитині, пояснивши, що це знаряддя самозахисту. На перерві учениця показала небезпечний предмет своїй подружці, яка і натиснула на кнопку.

Винуватиці інциденту тут же повідомили про те, що відбулося, вчителям. За словами директора гімназії Раїси Самойлової, школу евакуювали за вісім хвилин, викликали МНС, міліцію і швидку. Всі приміщення провітрили.

Допомога медиків знадобилася чотирьом дітям, які знаходилися в класі напроти осередку ураження. Постраждалі провели в лікарні декілька годин. У них було погане самопочуття: запаморочення, нудота і підвищений тиск.

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