Україні загрожує епідемія кору: у 6 регіонах зросли показники захворюваності

Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України, на тлі загального зниження захворюваності у 2016 році (зареєстровано 102 випадки кору у 10 регіонах). У 6 регіонах спостерігався зростання показників захворюваності на кір: Івано-Франківській (78 випадків), Одеській (6 випадків), Львівській (5 випадків), Чернівецькій (3 випадків), Дніпропетровській (2 випадки), Кіровоградській (1 випадок).

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Перебіг епідемічного процесу в окремих регіонах супроводжувався спалахами та груповими захворюваннями. П’ять спалахів кору у період з вересня 2016 по січень 2017 року зареєстровані у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, під час яких захворіла всього 41 особа. З них три спалахи було зареєстровано у загальноосвітніх школах, а саме у 2-х школах смт. Делятин та 1-й - м. Надвірна. Інші два спалахи кору - сімейні вогнища у смт. Делятин.

Сімейний осередок кору зареєстроване у серпні 2016 року у м. Одесі, де захворіло 3-є дітей. Дві дитини відвідували ДДЗ № 121, третя дитина школяр 4 класу, перебув на літніх канікулах. Всі троє дітей виявились не щеплені проти кору через відмову батьків.

У 2016 році від кору помер 1 дорослий (Дніпропетровська обл.).

Згідно узагальнених даних за 2016 рік на кір в Україні хворіли переважно не щеплені особи (37), особи з відсутніми даними про щеплення (11) та лише з однією вакцинацією без ревакцинації (26), разом 74 особи, що становить 72,5% від усіх захворілих 102 осіб.

Із 102 випадків кору 58 (56,8%) становили діти раннього, молодшого та середнього віку, з них 50 (86,0%) не щеплені згідно з Календарем, 5 дітей (8,6%) з невідомими даними про щеплення. Решта 27 дітей старшого віку та підлітків, 17 дорослих – зі зниженим імунним статусом.

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Все вище зазначене є сигнальними ознаками наближення чергового епідемічного підйому кору в Україні на фоні низького рівня охоплення профілактичними щепленнями, що спостерігається в останні роки.