Одещина: ще у 13 мешканців Нерубайського виявили гепатит

Упродовж 24-25 грудня ще 13 жителів села Нерубайське Беляєвського району Одеської області госпіталізовані з діагнозом «вірусний гепатит А».

Як повідомила УНІАН головний фахівець зі зв`язків з громадськістю Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА, «зараз на лікуванні в обласній інфекційній лікарні перебуває 16 пацієнтів. Це особи ромської національності, які компактно проживають на двох вулицях Нерубайського.

Співробітники санітарно-епідеміологічної групи продовжують медичне обстеження, а також протиепідеміологічні заходи в цьому селі.

Як повідомлялося, в першій половині грудня через зараження вірусом гепатиту А 21 жителя Нерубайського було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні. Станом на 18 грудня в лікарні залишалося на лікуванні всього 5 пацієнтів. Разом з тим фахівці-епідеміологи продовжили медично-лабораторні дослідження жителів Нерубайського, під час яких і були виявлені нові хворі.