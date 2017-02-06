Лікарі сподіваються, що до постраждалого внаслідок обстрілу в Авдіївці британського фотографа повернеться зір

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

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Як розповів головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечнікова Сергій Риженко, поранений внаслідок обстрілу Нанн був доставлений в стані середньої важкості. Після необхідних обстежень його було переведено до спеціалізованої клінічної офтальмологічної лікарні.

За підсумками обстеження лікарі-офтальмологи встановили, що в результаті осколкового поранення пацієнт отримав множинні ураження обох очей. Після консультацій з головним офтальмологом Збройних сил України було ухвалено рішення про термінове операційне втручання.

За словами директора Дніпропетровської обласної спеціалізованої клінічної офтальмологічної лікарні доктора медичних наук Валерія Сердюка, впродовж чотирьох годин наші кращі хірурги боролися за порятунок зору постраждалому фотожурналісту.

"Після проведеної операції у нас з’явилася надія, що Крістофер буде бачити на обидва ока. Але це буде дуже довгий лікувально-реабілітаційний процес", - сказав Сердюк.

Також він відзначив професіоналізм військових медиків, які надавали Нанну першу медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, в Авдіївці в ході обстрілу 2 лютого з боку бойовиків поранень зазнав британський фотограф Крістофер Нанн. Із травмою лівого ока його евакуювали до 66 військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова міста Дніпро для надання кваліфікованої медичної допомоги.