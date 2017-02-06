У парламенті пропонують заслухати звіт МОЗ щодо створення госпітальних округів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради парламенту.

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“Я пропоную заслухати в парламенті звіт так званого міністра охорони здоров’я щодо створення госпітальних округів, щодо створення усієї нової медичної реформи”, - заявив Бондар.

Він зазначив, що йдеться про утворення по Українігоспітальних округів. “Навіть виклали якусь попередню карту, яку вони собі зробили, - як ці госпітальні округи будуть утворюватися: на кожну область 3-5 госпітальних округів. Це початок якоїсь чергової медичної реформи”, - сказав Бондар.

За його словами, “ніхто не говорить і не дає відповідь, які ці госпітальні округи утворюються”.

На думку депутата, “чергова реформа починається і практично ніхто не знає, чим вона і як вона буде проходити, і особливо, чим закінчиться на районному і міському рівні”.

“Треба заслухати і ухвалити в парламенті рішення, що далі робити і з міністром охорони здоров’я, і з міністерством, і з цією псевдореформою”, - заявив Бондар.

Як повідомляв УНІАН, в рамках реформи охорони здоров'я в Україні передбачається створення госпітальних округів.

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За даними МОЗ, межі та склад госпітальних округів визначатимуться таким чином, щоб жителі мали доступ до вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у межах свого госпітального округу. Адміністративним центром госпітального округу є населений пункт із населенням понад 40 тис. осіб, у якому розміщена багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня. Зона обслуговування госпітального округу визначатиметься часом доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин, та бути еквівалентною радіусу зони обслуговування 60 км.

27 січня віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що створення госпітальних округів не призведе до закриття медичних закладів.