Як не убитися під час ожеледиці

Як можна зменшити ризик травм під час ожеледиці? Поради від рятувальників МНС: українцям пропонується не розраховувати на піщане посипання, а змайструвати на підошви і каблуки взуття «лідоступи», літнім людям озброїтися лижними палицями, а краще взагалі сидіти удома. А всім пішоходам ходити по тротуарах подалі від проїжджої частини і будинків: щоб не наїхала машина і не убила бурулька

Їх можна зробити по-різному: прикріпити на каблук перед виходом з будинку шматок поролону (за розмірами каблука) або лейкопластиря, натерти наждачним папером підошву перед виходом, а краще прикріпити його на підошву (але від води піщинки наждачного паперу рано чи пізно обсипаються», намажте на підошву клей типа «Момент» і поставте взуття на пісок, після цього сміливо виходьте на вулицю, радять рятувальники МНС України.

Пам`ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої або іншої м`якої основи і без великих каблуків. Людям похилого віку краще в «слизькі дні» взагалі не виходити з хати. Проте якщо потреба змусила, не соромтеся узяти палицю з гумовим наконечником або з шпилькою. Якщо у вас з собою сумка, то вона повинна бути тільки такою, щоб можна було носити її через плече. Пам`ятайте: дві третини травм люди старше 60 років одержують при падінні. Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу близьких небезпечні для здоров`я.

Як можна зменшити ризик травм в ожеледицю. Ходіть неспішно, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті сумками. При порушенні рівноваги швидко сядьте, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.

Падайте в ожеледицю з мінімальним ризиком для свого здоров`я. Відразу сядьте, щоб знизити висоту. У момент падіння згрупуйтеся, напружте м`язи, а доторкнувшись до землі, обов`язково перекотіться - удар, направлений на вас, розтягнеться і втратить свою силу при обертанні.

Не тримайте руки в кишенях, попереджають рятувальники, - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих травм, особливо переломів.

Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і не виключено, що можуть перекинутися. Не прогулюйтеся у самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах - особливо. Можна впасти і вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар.

Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду і в ожеледицю. Пам`ятайте, що в цей період значно збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед автомобілем, який рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а, можливо, і до загибелі.

Дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. В стані сп`яніння травми найчастіше одержують важкі, всупереч переконанню, що п`яний падає завжди вдало.

Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини - терміново зверніться до травмпункту, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками, радять рятувальники. Тримайтеся подалі від будинків - ближче до середини тротуару, щоб на вас не впала бурулька.

Взимку, особливо в містах, вони - дуже велика небезпека для пішоходів, нагадують в МНС. Найбільшу небезпеку бурульки складають в період танення льоду і снігу.

atn.kharkov.ua