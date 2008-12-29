Діагностика раку молочної залози на ранній стадії

Рак молочної залози, на жаль, достатньо поширене захворювання. З кожним роком число жінок, яким поставлений даний діагноз, збільшується. Звичайно, існують різні методики, що дозволяють лікувати це захворювання, але вся проблема в тому, що ефективність лікування залежить від того, наскільки своєчасною була діагностика.

Виявляється, діагностувати рак грудей не так те складне, як вважалося раніше.

Ученим, в ході проведених досліджень, вдалося виявити новий протеїн, який здатний не тільки «розпізнати» наявність в організмі ракових клітин, але також вказати на область їх розповсюдження. Річ у тому, що цей протеїн має властивість зберігатися усередині клітини, після чого він всмоктується в тканині і розноситься кров`ю по всьому організму.

Учені запевняють, що в результаті цього відкриття, тепер досить зробити всього лише один аналіз крові, і цього цілком достатньо, щоб діагностувати рак молочної залози на ранній стадії.

Після цього можна буде призначити ефективне лікування, яке допоможе обійтися без операції. Слід сказати, що поки дослідження проводилися лише в лабораторних умовах, але учені пророкуватимуть своєму відкриттю велике майбутнє.

В даний час дослідження проводилися на мишах, і даний метод показав свою високу ефективність.

Сподіватимемося, що новий спосіб діагностики раку грудей на ранній стадії успішно пройде клінічно дослідження і незабаром надасть неоціниму послугу жіночій половині людства .

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