Мандарини перешкоджають накопиченню жиру в печінці

Проведені в Південній Кореї дослідження показали, що вживання мандаринів сприяє зменшенню ожиріння печінки і знижує жирові накопичення в черевній порожнині. Досліди продемонстрували саме такі лікувальні властивості цього виду цитрусових. Про це повідомила газета "Чосон ільбо" з посиланням на інформацію, представлену Службою розвитку сільських районів РК.

В ході експерименту 30 школярів-товстунів впродовж двох місяців регулярно пили мандариновий напій і виконували фізичні вправи. Учасники іншої контрольної групи також два місяці робили зарядку, але мандариновий напій їм не давали. У результаті з`ясувалося, що учасники першої групи позбавилися 1,5 % зайвої ваги.

За підсумками іншого експерименту було встановлено, що щури, яким впродовж двох місяців робили ін`єкції мандаринового концентрату, втратили 59 % черевних жирових накопичень і схуднули на 45 %. А аналогічні ін`єкції іншій групі піддослідних щурів показали, що мандарини сприяють відновленню печінки.

Зараз Служба розвитку сільських районів РК створює на основі мандарина лікувальний напій, що допомагає боротися з ожирінням, а також із старечим недоумством.

ami-tass.ru