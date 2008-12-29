Що поліпшить пам`ять

Вчені радять регулярно пити чай і їсти шоколад для поліпшення пам`яті. З такою порадою виступила наукова група з англійського Оксфордського університету.

Ті, хто не люблять солодкого, можуть замінити шоколад на один келих вина за добу. Воно також допомагає підтримувати гостроту розуму, зазначають англійські науковці. При цьому вчені попереджають, що з вином варто бути обережним і не перевищувати встановленої норми.

Фахівці з Оксфорда стверджують, що ці продукти харчування здатні підтримувати ясний розум і пам`ять завдяки флавоноїдам, які здатні попереджати передчасне старіння клітин головного мозку.

При цьому, чим більше вік людини, тим краще на неї впливають чай, шоколад і вино.

ICTV