Свята без шкоди для здоров`я

Зі святкового столу багато хто відправляється просто на лікарняне ліжко. Як цього уникнути? На мороз - не відразу 56-річний Микола Г. вийшов з ресторану. Посиділи добре, але час додому. На вулиці -17, він вдихнув повними грудьми морозне повітря і впав - серцевий напад. Чому?

- Після рясної їжі відбувається перерозподіл крові: вона підливає до органів шлунково-кишкового тракту. Крім того, при дії холоду звужуються судини, тому що організм береже тепло. Людині, що об`їлася і вийшла на мороз, не вистачає крові у судинах серця, - пояснює Рафаель Оганов, академік РАМН, директор ДНІЦ профілактичної медицини. - Якщо раніше були проблеми з серцем (прихоплювало при підйомі по сходах або роботі на дачі), це може спровокувати напад стенокардії.

Як не допустити? У холодну погоду виходьте на вулицю неспішачи. Хворому зі стенокардією перед виходом на холод треба покласти під язик пігулку нітрогліцерину або валідолу. Обережними на морозі потрібно бути і людям з бронхіальною астмою.

Знай дозу!

Сергій Н., 34 року, молодий, здоровий, прогуляв всю ніч з суботи на неділі, потім день відсипався, а у вівторок на роботі відчув, що серце неначе перестало битися, потім, навпаки, розбухало так, що в грудях стало боляче. Блідий, переляканий трохи не до смерті, він ледве дочекався "швидкої".

Чому? Алкоголь серйозно впливає на серцевий ритм: м`язові волокна перестають злагоджено скорочуватися. Серце починає тріпотіти і перестає перекачувати кров. Найстрашніше те, що трапитися подібне може у людей молодих і таких, що мало п`ють, від будь-якого спиртного і лише через 1-2 дні після рясного перепою, коли, здавалося б, всі неприємні наслідки вже пережиті. Американські кардіологи дали такому стану назву "святкове" серце.

Що робити? Чітко знати свою норму спиртного і ніколи не перевищувати її.

Хочу, а не можу

Георгій Н., 62 року, після зустрічі Нового року зіткнувся з делікатною проблемою - у відповідь (псля рясного пиття) позиви сходити в туалет організм сказав: "І радий би, та не можу". Гостра затримка сечовипускання. Лікарня, катетер, полегшення. Що відбувається?

- Після 50 років кожен другий чоловік має доброякісну гіперплазію простати (аденому). Причому чим сильніший чоловік і чим він старший, тим вище вірогідність розвитку у нього цієї недуги, - говорить Михайло Корякін, головний лікар Центру репродукції людини. - Основний симптом - проблеми з сечовипусканням. А спровокувати загострення може алкоголь. Що робити? При аденомі алкогольні напої треба повністю виключити. Крім того, вважається, що багата тваринними жирами їжа сприяє прискореному розвитку гіперплазії. Тому не слід налягати на жирне м`ясо, ковбаси і т.п.

Об’ївся - отруївся

Рік тому, 5 січня, 49-річна Ірина потрапила до лікарні із загостренням виразки шлунку. Чому? Канадські учені підрахували, що під час свят люди з`їдають 3-4 денних раціону. Якщо в середньому при сидячій роботі жінка вживає 2-2,5 тис. кілокалорій, чоловіки - 2700, на важких роботах - 4 тис., то в святковий день ми можемо з`їсти 10-12 тис. кілокалорій! Це жахливе навантаження на шлунок. Якщо людина об’їлася - вважайте, що отруїлася. Організм звик виробляти певну кількість жовчі, кишкових соків, а при харчовому ударі він не встигає проводити їх в достатній кількості. Ком їжі обтяжує шлунок, починаються бродіння, гниття, метеоризм. Підсумок: загострюються виразки, гастрити, коліт, запалюється товстий кишечник.

Що робити? Не об`їдатися! Не запивати їду газованими напоями: розчинений в них вуглекислий газ сам по собі дратує слизисту шлунку, холодна вода гальмує травлення. Лимонний сік, чорний перець і спеції, навпаки, сприяють. Будьте обережні з розрекламованими ферментними препаратами, використовуйте тільки ті, що вам рекомендував лікар.

Пірнати небезпечно 30-річний Кирило Г. після парилки пірнув в холодний басейн і... знепритомнів. Чому?

- Різкий перепад температур викликає звуження судин, крові до серця припливає менше, крім того, відбувається і м`язовий спазм. Молода людина вважає себе здоровою, але вроджені серцеві аномалії, які іноді бувають у практично здорових людей, не проявляють себе до певного часу, під впливом перепаду температур дають збій в роботі серця, - говорить Галина Холмогорова, провідний науковий співробітник.

Як не допустити? При гіпертонії, помірних формах ішемічної хвороби лазня не рекомендується і не варто обливатися холодною водою, досить перейти з парної в передбанник або обполоснути тіло прохолодною водою починаючи з плечей - і тільки потім голову.

"Аргументы и факты"