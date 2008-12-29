Уряд виділив 26,3 млн. грн. для лабораторії з контролю за якістю медпрепаратів

Кабінет міністрів на своєму засіданні 27 грудня прийняв розпорядження про виділення 26,3 млн. грн. для проведення першочергових заходів з підготовки та акредитації лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів державного підприємства „Центр імунобіологічних препаратів”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, ці кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

Підготовка даної лабораторії відповідно до міжнародних вимог сприятиме належному контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів: вакцин, сироваток, анатоксинів та інших лікарських засобів, що застосовуються для профілактики інфекційних хвороб.