Уряд виділив 26,3 млн. грн. для лабораторії з контролю за якістю медпрепаратів
11:38, 29 грудня 2008Країна
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Лабораторія сприятиме належному контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів: вакцин, сироваток, анатоксинів...
Кабінет міністрів на своєму засіданні 27 грудня прийняв розпорядження про виділення 26,3 млн. грн. для проведення першочергових заходів з підготовки та акредитації лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів державного підприємства „Центр імунобіологічних препаратів”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, ці кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.
Підготовка даної лабораторії відповідно до міжнародних вимог сприятиме належному контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів: вакцин, сироваток, анатоксинів та інших лікарських засобів, що застосовуються для профілактики інфекційних хвороб.
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