До кінця року в Україні буде холодно: місцями -25°

В Україні в останні дні цього року збережеться холодна погода майже без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 30 грудня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише у північній частині невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 2-7° морозу; у північній частині впродовж доби 1-6° морозу; у східних, Запорізькій області та в Карпатах вночі 14-19° морозу (на Луганщині 20-25° морозу), вдень 8-13° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 4-9° морозу, вдень 0-5°морозу.

31 грудня-1 січня без опадів, лише у північних, 31 грудня центральних, східних, а 1 січня і в західних областях місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 5-11°, вдень 1-6° морозу; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Карпатах 31 грудня вночі 12-17° морозу, місцями 20-25° морозу, вдень 7-12° морозу, 1 січня вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу; на Південному узбережжі Криму 31 грудня вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°, 1 січня підвищення температури на 3-5°.

2-3 січня переважно без опадів, лише вночі 2 січня у північних та східних областях, а 3 січня в Криму невеликий сніг. Температура вночі 9-15° морозу, вдень 3-9° морозу; у східних, центральних областях, Приазов`ї та в Карпатах вночі 14-19°, при проясненнях місцями 20-24°, вдень 10-15° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 2-8° морозу, вдень близько 0°.

Завтра у Києві та області невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.

31 грудня -1 січня місцями невеликий сніг (вночі 1 січня без істотних опадів). На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

2-3 січня у столиці та області без опадів, лише вночі 2 січня місцями невеликий сніг. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 4-9°морозу.