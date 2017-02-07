Україна має найнижчі показники охоплення вакцинацією серед країн Європи - ВООЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила експерт ВООЗ з питань запобігання поширення захворювань та імунізації Вусала Аллахвердієва.

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«В Україні - катастрофічно низьке охоплення імунізацією населення. Україна має найнижчі показники щодо вакцинації у Європейському регіоні ВОЗ, а також одні з найнижчих показників у світі. ВООЗ допомагатиме Україні в організації національної структури програми імунізації. Допомога також стосуватиметься зміцнення системи імунізації у рамках реформ у системі охорони здоров'я. Ми допомагатиме МОЗ в організації програми імунізації», - сказала експерт

Вона повідомила, що днями в Міністерстві охорони здоров’я України затверджено експертну групу з питань імунізації, зокрема, щодо оновлення календаря щеплень.

«Ми продовжуватиме роботу щодо таких хвороб, як поліомієліт, кір, краснуха, гепатити. У Європейському регіоні лише 14 країн лишилися ендемічні на кір та краснуху, і одна з них - Україна. Тобто, вірус циркулює в країні», - наголосила експерт.

Вона підкреслила, що через дуже низькі рівні вакцинації для України лишаються актуальними такі хвороби як дифтерія та правець.

«Зокрема, за даними МОЗ, в Україні охоплено трьома дозами вакцинами проти дифтерії 23% людей. Рекомендоване ж охоплення проти дифтерії - щонайменше 80%. При цьому серед країн Європейського регіону найнижче охоплення у Румунії - 89%. Таким чином Україні необхідно проводити вакцинацію не лише серед планових груп, а й серед інших, щоб запобігти спалахам», - зазначила експерт.

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У свою чергу начальник управління громадського здоров’я МОЗ України Сергій Платов поінформував, що станом на кінець минулого року, охоплення щепленнями дітей в Україні у віці до одного року становить: БЦЖ - 72,3%, проти поліо - 60,8%, проти кашлюку, дифтерії та правця 23%, проти кору, паротиту та краснухи - 45,5%, проти гепатиту В - 28,8.