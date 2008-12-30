На Буковині 9-річна дівчинка отруїлася горілкою

У Чернівецькій області у селищі Берегомет Вижницького району 9-річна дівчинка, яку мати не пустила на новорічне свято, на знак протесту випила пляшку горілки і отруїлася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомляють місцеві ЗМІ.

У родині, де виховується двоє дітей – 9-ти років та двох місяців, - кілька днів тому помер батько. Після поминок мати не пустила доньку на святкування Нового року. Обурена дівчинка схопила з поминального столу пляшку горілки та випила її. Мати знайшла доньку вже у коматозному стані.

Дитину спочатку госпіталізували до Берегометської селищної лікарні, але через загрозу життю перевезли до Вижницької центральної районної лікарні у відділення інтенсивної терапії. Лікарі вивели дівчинку із кризи, її стан покращується.