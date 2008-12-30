Донеччина: 80% витрат на медицину іде на зарплату лікарям

На сьогодні в структурі бюджетних витрат охорони здоров`я Донецької області майже 80% займає заробітна плата медичних працівників.

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров`я Донецької області, в структурі бюджетних витрат охорони здоров`я в містах регіону заробітна плата медпрацівників у середньому становить 77,6%. Найбільше в структурі бюджетних витрат займає виплата зарплат лікарям, медсестрам і санітаркам у містах Дебальцеве, де на зарплату направляють 84,6% з державних нарахувань, призначених на потреби охорони здоров`я, а також у Костянтинівці і Дружківці, де ця частка становить 84,4%.

У структурі бюджетних витрат охорони здоров`я в сільськогосподарських районах області заробітна плата медпрацівникам у середньому становить 75,3%. Найбільше на зарплату витрачають бюджет охорони здоров`я у Старобешевському (84,1%), у Шахтарському (82,8%) і в Слов`янському (80,5%) районах.