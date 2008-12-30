Кількість жертв у Зімбабве перевищила 1500

Епідемія холери в Зімбабве продовжує набирати обертів, за даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, із серпня в країні зареєстровано 29131 хворих, а кількість померлих досягла 1564 осіб.

Раніше, за даними на 23 грудня, повідомлялося про 23712 хворих і 1174 померлих від холери. Таким чином, тільки за останні шість днів від холери померло близько 400 осіб, інформує AFP.

Випадки захворювання холерою зафіксовані у всіх десяти провінціях Зімбабве. Найважча ситуація зберігається в столиці - Харарі - де відзначалося 9916 випадків захворювання і 330 випадків смерті, повідомляють експерти ВООЗ.

Представники ВООЗ підкреслили, що поточна епідемія в Зімбабве супроводжується дуже високим рівнем смертності - 5,7% (у деяких сільських регіонах - до 50%). Тим часом, за статистикою, жертвами холери зазвичай стають не більше 1% хворих, відзначають фахівці. Високий рівень смертності в Зімбабве обумовлений низькою доступністю медичної допомоги - останнім часом багато клінік і лікарні в різних регіонах країни було закрито.

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