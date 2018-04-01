Мороз - цілющий за мряку

Не пройшло і третини зими, як ударили морози. А яка зима корисніша — холодна або тепла, так звана європейська?

Прийнято вважати, що м`який клімат — без різких коливань середньорічних і середньодобових температур — сприяє збільшенню тривалості життя. Проте це правило діє лише щодо людей, які живуть в таких умовах з народження і до сивого волосся.

Європейця, що звик до морозів, лондонський дощ під Новий рік не просто дратує. Незвична погода запускає складний механізм адаптації, який, — особливо у людей середнього і старшого віку — забирає чимало життєвих сил.

При затяжній відлизі (або зимі, що так і не почалася) шкідливі домішки концентруються біля поверхні землі, а плюсова температура і підвищена вологість — ідеальні умови для активної циркуляції вірусів і мікробів. От чому епідемії грипу і простудних захворювань виникають частіше в похмуре міжсезоння.

Інша неприємність, властива так званій європейській зимі, — знижений атмосферний тиск.

При такій погоді особливо погано себе відчувають люди із зниженим артеріальним тиском. Навіть у здорових в таку погоду можуть спостерігатися скачки тиску, головні болі, судинні кризи. Коли в повітрі недостатньо кисню, кров стає густішою, кровотік — сповільненим. Це примушує серце і судини працювати в «авральному» режимі.

У теплу сльотаву погоду починають розмножуватися збудники алергічних захворювань — цвілеві гриби.

Аномально тепла зима — розпал роботи у пульмонологів. Потік пацієнтів з алергічними ринітами і бронхіальною астмою різко збільшується. У сльоту через нестачу кисню і надлишку шкідливих домішок в повітрі погано себе почувають пацієнти, які страждають на хронічні бронхіти.

Але для декого тепла зима може бути благом. Це ті, хто схильний до гастритів із зниженою кислотністю і хвороб сечового міхура. Фахівці китайської медицини вважають, що ці хвороби виникають через надлишок ян-холоду, який теплою зимою нейтралізується ян-вологістю.

А ось у традиційної зими недоліків практично не існує.

Мороз згубно діє на віруси і мікроби, а сніг кондиціонує повітря, фільтруючи з нього шкідливі частинки і домішки . Тому в морозний день так легко дихається.

Крім того, мороз включає захисні сили організму, стимулює імунітет, тренує вегетативну нервову систему, яка відповідає за протистояння стресам і неврозам.

Залишається тільки цієї «традиційної зими» дочекатися.

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