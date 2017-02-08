Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ не перевищено у жодному регіоні України - МОЗ

Чергова хвиля захворюваності на грип та ГРВІ очікується в середині лютого. Про це в ефірі "112 Україна" повідомила керівник центру грипу та ГРВІ МОЗ Тетяна Дыхановская.

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"Епідемічний поріг не перевищено у жодній з областей України. Захворюваність серед дорослих, порівнняно з минулим тижнем зменшилася на 6% і трохи зросла серед дітей - на 5%. Найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ в Київській області, найнижчі - в Тернопільській. Підвищення рівня захворюваності очікуємо в середині лютого", - повідомила вона.