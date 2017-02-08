Українська служба крові отримала апарати для забору та переробки донорської крові

Як повідомили УНІАН у МОЗ, нове обладнання (ваги-помішувачі з електронними запаювачами магістралей та автоматичні екстрактори компонентів крові «Компомат») дозволять центрам крові здійснювати стандартизовану заготівлю та переробку донорської крові та удосконалити забезпечення пацієнтів компонентами крові. Обладнання розподілять між 22 закладами служби крові з різних регіонів.

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Недостатнє фінансування закладів служби крові в Україні упродовж останніх десятиліть призвело до зношеності основних фондів. Ця галузь потребує серйозного удосконалення, залучення сучасних технологій заготівлі донорської крові та її компонентів, їх переробки, тестування, зберігання та розподілу.

Сьогодні заклади служби крові здійснюють заготівлю тромбоцитів методами апаратного аферезу, а вартість одного комплекту становить від 5 до 6,5 тис. гривень. Використання автоматичного екстрактору, який надають колеги з Данії, значно знижує вартість такого компоненту.

Обладнання дозволить розширити перелік компонентів, які виробляють центри крові, а також забезпечити їхню якість.