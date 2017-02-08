Порошенко підписав закон про збільшення штату працівників служб у справах дітей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон був прийнятий Верховною Радою України 19 січня 2017 року.

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Закон розроблений з метою посилення державних гарантій щодо захисту прав та законних інтересів дітей у відповідності до Конвенції ООН про права дитини шляхом забезпечення цієї діяльності відповідним кадровим ресурсом.

Як зазначив уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, коментуючи підписаний президентом закон, «сьогодні велика кількість дітей в Україні живе у складних життєвих обставинах і потребує підтримки та допомоги від держави. Такі функції покладаються на органи і служби у справах дітей, які за законом мають здійснювати свою діяльність, захищаючи права та інтереси дітей. Але саме вони у такий складний час перші потрапляють під скорочення. У багатьох регіонах кількість працівників настільки мала, що унеможливлює виконання ними своїх функцій».

Закон передбачає збільшення штатної чисельності працівників служб у справах дітей усіх рівнів. При цьому встановлено, що кількість працівників служби залежить від кількості дитячого населення, що проживає на відповідній території. За словами Кулеби, «реалізація цього закону посилить кадровий потенціал служб та їх діяльність, бо саме від вчасного реагування залежить на скільки ми зможемо попередити загибель та неблагополуччя дітей».

«Тепер, після підписання закону президентом, ми чекаємо від регіонів відповідних рішень у сфері щодо виконання, а від Міністерства соціальної політики – створення програми підготовки та підвищення кваліфікації працівників служб у справах дітей, адже від їх професіоналізму залежать життя тисяч дітей», - наголосив Кулеба.

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Штатна чисельність працівників служб у справах дітей виконавчих комітетів сільських, селищних рад відповідних територіальних громад встановлюється з розрахунку один працівник служби не більш ніж на одну тисячу дитячого населення. У випадку, коли дитяче населення громади становить менше тисячі дітей - не менше одного працівника на об'єднану територіальну громаду.

Кількість працівників районних, міських, районних у містах служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник не більш ніжна одну тисячу дітей, які проживають у районі, та не більш ніж на дві тисячі дітей, які проживають у місті.

Крім того, служби у справах дітей усіх рівнів набувають права юридичної особи.

Зазначається, що практична реалізація норм даного закону сприятиме збільшенню кількості працівників, які відповідно до законодавства забезпечують реалізацію на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей.