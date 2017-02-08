ВР у березні проведе парламентські слухання щодо стану медичної освіти

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів із 327, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначила голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, слухання пропонувалося провести 1 березня, але з огляду на календарний план роботи парламенту вони відбудуться 15 або 22 березня.

Водночас парламент відхилив проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Роль України в глобальній проблемі змін клімату - виклики та нові можливості" (квітень 2017 року) (№5528).