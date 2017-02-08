В Україні зафіксовано новий випадок смерті внаслідок грипу - Центр з контролю захворювань

На 5-му тижні нового року в Україні зафіксовано один випадок смерті внаслідок грипу.

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Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України, за період 30 січня-5 лютого на ГРВІ захворіло 183 420 осіб, із них 65,1 % діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України знаходиться на рівні минулого тижня та складає 430,7 на 100 тисяч населення. Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській, найнижчий – у Тернопільській області.

У жодній із областей України епідемічний поріг не перевищено. Темп приросту серед дорослих знизився на 6,2 %, а серед дітей до 17 років зріс на 5,2 %.

Питома вага дітей віком до 17 років серед госпіталізованих більша, ніж дорослих. Найчастіше медичну допомогу в умовах стаціонару потребують діти до 4 років.

Порівняно з минулим тижнем сумарна кількість госпіталізованих осіб зменшилася на 3,9 %. Статистично значимого перевищення фонового рівня смертності від грипу на звітному тижні не спостерігається.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинована 104 841 особа, що становить 0,3 % від загальної кількості населення країни.