Литва прийме на лікування ще 50 поранених українських військових

Литва прийме на лікування ще 50 українських військових, поранених в зоні АТО.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський під час скайп-включення в рамках проекту “Дипломатія без кордонів”.

“Литовський уряд фінансує перебування наших героїв, коли вони тут лікуються і реабілітуються. 50 осіб ми чекаємо, з другої половини лютого вже перші поранені сюди знову прибудуть”, - сказав Яценківський.

Він повідомив, що з початку військових дій на Донбасі Литва надала допомогу в лікуванні 127 українських військовослужбовців. “Литва серед країн-членів НАТО є найбільшим представником, хто допомагає українським військовим. 127 особам на сьогоднішній день з початку військових дій в Україні Литва надала допомогу”, - сказав посол.