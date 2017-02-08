До пораненого в Авдіївці британського фотокореспондента поступово повертається зір

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«У Дніпрі триває лікування пораненого в Авдіївці британського фотожурналіста Крістофера Нанна. До нього поступово повертається зір. Наразі на праве око Крістофер бачить на 90%. Ліве око, яке було найбільше ушкоджене, почало реагувати на світло», - повідомив речник.

Як повідомляв УНІАН, британський фотограф Нанн зазнав поранень 2 лютого під час обстрілу окупантами Авдіївки. Із травмою лівого ока його евакуювали до 66-го військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова міста Дніпро. Після необхідних обстежень його було переведено до спеціалізованої офтальмологічної лікарні. За підсумками обстеження лікарі-офтальмологи встановили, що в результаті осколкового поранення пацієнт отримав множинні ураження обох очей. Після консультацій з головним офтальмологом Збройних сил України було ухвалено рішення про термінове операційне втручання. 4 лютого стало відомо, що лікарі зберегли зір Нанну.