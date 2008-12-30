Жирна їжа зумовлює збій біоритмів людини

Поїдання жирної їжі призводить не тільки до надмірної ваги, але й до розладу добового біологічного ритму організму, - стверджують вчені з Єврейського університету в Єрусалимі. Біологічні годинники регулює ритм активності гормонів та ферментів, пов`язаних із обміном речовин. Розлад біоритму призводить до гормональних порушень, ожиріння, психологічних проблем, розладу сну та навіть виникнення пухлин, - стверджують автори дослідження.

Існує причинно-наслідковий зв`язок між особливостями харчування та дисбалансом біологічних годин. Найсильнішим фактором, що впливає на біоритми є світло. Однак доктор Орен Фрой та його колеги з Інституту біохімії єрусалимського університету в експериментах із лабораторними мишами продемонстрували, що існує причинно-наслідковий зв`язок між особливостями харчування та дисбалансом біологічних годин.

Фрой та його колеги перевіряли, чи біологічні годинники контролюють процес виділення адипонектину - білку, який виділяють клітини жирової тканини, і пов`язаного з процесами засвоєння глюкози та ліпідного обміну - і як на цей контроль впливає дієта із високим вмістом жирів.

Дієта із високим вмістом жирів призводила до гальмування біоритмів. Дослідники годували одну групу мишей їжею із високим вмістом жиру, а другу – знежиреною їжею, а потім вимірювали коливання у рівні обміну речовин. У мишей із "знежиреною" дієтою коливання адипонектину відповідали нормальному добовому ритму. Дієта із високим вмістом жиру призводила до гальмування біологічних годин.

У статті, яка буде опублікована у журналі Endocrinology, дослідники зазначають, що дієта із високим вмістом жиру сприяє ожирінню не тільки через жирну їжу, але й через порушення біологічних ритмів, яке у свою чергу призводить до порушення обміну речовин.

РИА Новости