Кабмін виділив кошти для допомоги інвалідам АТО

16:46, 08 лютого 2017
Країна
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Уряд виділив 4 млн 898 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО, які отримали інвалідність, та родинам загиблих учасників АТО.

Військовий в інвалідному візку в Головному госпіталі. Київ / Фото: УНІАН


 

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Так, згідно з рішення Кабміну, одноразову допомогу на загальну суму 2346,1 тис. грн отримають 9 осіб, яким встановлено інвалідність внаслідок участі у АТО.

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Із них 1 учасник АТО (І група інвалідності) отримає 362,5 тис. грн, 4 учасників АТО (ІІ група інвалідності) отримають по 278,4 тис. грн та ще 4 учасників (ІІІ група інвалідності) отримають по 217,5 тис. грн.

Одноразову допомогу на загальну суму 2 млн 552 тис. грн отримають 4 родини учасників АТО, які загинули.

Вказані кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду державного бюджету, зазначається в повідомленні.

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