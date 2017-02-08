У МОЗ заявляють, що пакет документів щодо надання первинної меддопомоги майже готовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк на брифінгу на тему «Медична реформа: покроковий план та чергові практичні напрацювання».

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За його словами, це, зокрема, законодавчі зміни, і це важливий пакет підзаконних актів. «Завтра ми беремо з собою всі ці документи, збираємося з представниками всіх регіонів, областей і міст, працюємо над цими документами. Вони вносять нам якийсь свій зворотній зв’язок, якісь зауваження. Там будуть лікарі, там будуть управлінці, там будуть головні управлінці. Ми дуже швидко ці зауваження опрацьовуємо, збираємо те, що надійшло від громадськості на громадському обговоренні, і приймаємо ці документи», - сказав він.

«Ставимо собі за мету, щоб через місяць-півтора ми прийшли знову сюди і знову прийшли до регіонів з уже фінальним пакетом нормативних актів, які треба буде прийняти для реформи первинної медичної допомоги, після чого можна буде почати її практичне впровадження», - зазначив Ковтонюк.

Він уточнив, що є робота, яку робимо на рівні національному, є робота, яка робиться на рівні регіональному.

"Ми запланували зробити все до весни, що стосується національного рівня, і потім буде робота в регіонах, буде ряд вимог до них, які вони повинні виконати, аби з середини року перейти на нову модель (фінансування)», - додав заступник міністра.

Він також нагадав, що вторинна медична допомога, що включає впорядкування госпітальних округів, стартує з наступного року.