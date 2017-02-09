Кабмін скоротив перелік документів для акредитації медичного закладу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я" ухвалено сьогодні під час засідання уряду.

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"Воно передбачає скорочення переліку документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров'я. Виключаються: висновок Державної санепідемслужби, бо вона вже не існує, копія ліцензії на провадження господарської діяльності, свідоцтво про проведення атестації лабораторії і копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, бо вони вже є у наявності міністерства", - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Як повідомлялося, акредитацію проходять медичні заклади будь-якої форми власності один раз на три роки. Для проходження акредитації заклад має подати до акредитаційної комісії необхідні документи. Після їх аналізу експерти комісії приймають рішення: віднести заклад до відповідної категорії або відмовити в цьому.