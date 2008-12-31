На новорічному столі повинна бути різноманітна їжа, радить Борис Скачко - лікар-фітотерапевт . Питання – в якій кількості і в якій послідовності її вживати. Основні проблеми на Новий рік виникають від чотирьох причин: перша - об`ївся, друга - перепив, третя – отруївся, четверта - їх комбінація. Зважте на те, що ще продовжується Різдвяний піст.

Як не об`їстися в Новорічну ніч.

- За дві доби до Нового року не їжте червоного м`яса. Якщо воно не перетравиться – продукти розпаду разом з алкоголем можуть спровокувати отруєння.

- Не слід голодувати перед зустріччю Нового року. О 20-21 годині необхідно легко повечеряти (щоб у новорічну ніч не потрапити до хірургічного відділення з нападом панкреатиту).

- Ретельно пережовуйте їжу. Цим ви допоможети шлунку швидше перетравити їжу, зменшуючи на нього навантаження.

- Починайте святкову вечерю з легкого салату, щоб “запустити” травлення.

- Не економте на приправах. Вони не тільки покращують смак страви, але і прискорюють їхнє засвоєння. Тож, швидше виникне відчуття ситості.

- Не їжте важку їжу - м`ясо, рибу - після години ночі. Травна здатність організму до цього часу вже виснажиться, їжа гнитиме в кишечнику. Здуття животу збільшить навантаження на серце. І, як мінімум, зіпсує перші дні Нового року. Максимум - можете одержати інфаркт. Його, до речі, раніше називали «ресторанною хворобою».

- Якщо з`явилося відчуття тяжкості в шлунку – розстебніть пояс, порухайтеся.

- Не запивайте м`ясо і рибу солодкими газованими напоями. Вони перешкоджають перетралюванню білків, які на 2-3 дні затримуються в кишечнику, там гниють, спричиняючи головний біль і погане самопочуття.

- Після години ночі – час десертів і легких вин.

- Авіценна рекомендував при переїданні вживати мед або медову воду. Можна наперед приготувати такий засіб. Узяти лист подорожника великого, подрібнити в порошок і змішати з медом до в`язкої консистенції. Приймати у разі переїдання по 1 ст.л. кожні 15-20 хвилин, а у разі отруєння – щогодини.