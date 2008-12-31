Кілька рекомендацій, щоб не cп’яніти

Насамперед треба потурбуватися, щоб алкоголь був якісний, радить лікар Борис Скачко. Не пийте в новорічну ніч настоянки на травах. У значних кількостях вони можуть змінювати стан організму. Особливо це стосується абсента (настоянки на полині). Це достатньо токсична рослина, і залежно від темпів прийому і доз, абсент може заспокоїти, приспати або отруїти. Якщо ви дуже голодні – спочатку поїжте, тому що алкоголь швидше всмоктується в стінки порожнього шлунку. Тому є ризик просто не дочекатися бою курантів. Перед першою чаркою обов`язково з`їжте м`ясо або рибу - білки нейтралізують дію алкоголю. Добре з`їсти чогось жирного. Покладіть в чарку кілька ягід журавлини – це допоможе печінці пережити атаку алкоголю. Не тримайте алкоголь довго в роті – так він легко всмоктується в кров. Чоловікам слід знижувати градус, збільшуючи інтервали між тостами і зменшуючи грами в чарці.